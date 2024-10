Σύμφωνα με την «El Pais», η FIFA είναι πολύ κοντά στο να δώσει το πράσινο φως ώστε να διεξαχθεί το Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης στο Μαϊάμι, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να έχει τον τελευταίο λόγο.

Η La Liga εξετάζει μία μεγάλη αλλαγή εν όψει του Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης, που είναι προγραμματισμένο για τις αρχές του Δεκεμβρίου. Δεν πρόκειται απλά για μία αλλαγή έδρας στον αγώνα, αλλά αυτός ενδέχεται να διεξαχθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στο Μαϊάμι.

Η διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος είναι αισιόδοξη ότι θα πάρει το πράσινο φως από τη FIFA, ωστόσο οι διαδικασίες που θα πρέπει να κινηθούν είναι πολλές και απαιτούνται πολλές εγκρίσεις. Αν αυτό συμβεί, θα είναι η πρώτη φορά που ένας αγώνας της La Liga θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελική απόφαση, όμως, ανήκει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Τον Απρίλιο, η FIFA αποσύρθηκε από μια νομική διαμάχη που προέκυψε από την πρόταση της εταιρείας Relevent για διεξαγωγή αγώνων πρωταθλημάτων στο εξωτερικό. Αμέσως μετά, η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ξεχωριστού team που θα μελετήσει τον πιθανό αντίκτυπο αυτών των αγώνων.

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, έχει εκφράσει την επιθυμία του να διοργανώσει ματςτου ισπανικού πρωταθλήματος σε άλλες χώρες, το 2019, ωστόσο αυτή η πρωτοβουλία δεν είχε θετική έκβαση καθώς το Μπαρτσελόνα - Χιρόνα στο Μαϊάμι, ακυρώθηκε λόγω έντονων αντιδράσεων.

Αν και η πρόταση δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, οι αξιωματούχοι της La Liga είναι αισιόδοξοι ότι θα λάβουν έγκριση, όπως έκανε γνωστό η «El Pais». Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ροχιμπλάνκος είναι θετικά διακείμενος απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, θεωρώντας ότι η προβολή των ομάδων και στις ΗΠΑ θα τις ωφελήσει από οικονομικής άποψης.

