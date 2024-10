Η Λας Πάλμας πέρασε νικηφόρα από το Μεστάγια, επικράτησε 3-2 της Βαλένθια και την έριξε στον πάτο της βαθμολογίας. Οργή των οπαδών για τον Λιμ.

Κατηφόρα για τη Βαλένθια και πλέον ο εφιάλτης του υποβιβασμού σκιάζει το «Μεστάγια». Οι «Νυχτερίδες» πάνε από το κακό στο χειρότερο και η εντός έδρας ήττα από τη Λας Πάλμας με 3-2 τις έφερε στον πάτο της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα η οργή του κόσμου για τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Πίτερ Λιμ φουντώνει. Μάλιστα, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης οπαδοί της Βαλένθια πραγματοποίησαν πορεία ζητώντας την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Valencia fans with a huge protest against owner Peter Lim before the game vs Las Palmas. (@relevo) pic.twitter.com/PoWKCHezLJ