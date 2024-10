Το εντυπωσιακό ξεκίνημα της φετινής Μπαρτσελόνα και οι ομαδικές και ατομικές επιδόσεις που φέρνουν στο μυαλό την «χρυσή» εποχή του Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε χθες (20/10) με 5-1 την Σεβίλλη στην έδρα της σε αγώνα για την 10η αγωνιστική της La Liga φτάνοντας τις εννέα νίκες σε δέκα παιχνίδια.

Οι Καταλανοί έχουν εντυπωσιάσει στην έναρξη της φετινής σεζόν έχοντα ς πιάσει κάποιες επιδόσεις, ομαδικές και ατομικές ανάλογες με τις οποίες είχαν να γίνουν από την εποχή του Μέσι.

Αρχικά, οι «Μπλαουγκράνα» έχουν σκοράρει ήδη 31 γκολ στα πρώτα δέκα ματς τ ης σεζόν, έχοντας να πετύχουν αντίστοιχη ή και καλύτερη επίδοση από την εποχή του Αργεντινού θρύλου της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα είχε κάτι ανίστοιχο την σεζόν 201 2-2013, ταν είχε σημειώσει 32 γκολ ενώ αν πάμε σε χρονιές, που δεν 1996- 1997, οπότε και είχαν σκοράρει 33 τέρμαα στα πρώτα δέκα παιχνίδια.

31 - Barcelona have scored 31 goals in LaLiga 2024/25, their best scoring start after their first 10 games of a season in the competition since 2012/13 (32). Before the Messi era, the last time they scored as many goals at this stage was in 1996/97 (33). Overwhelming. pic.twitter.com/u6YhJ15TmA — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2024

Όσον αφορά το ατομικό κομμάτι, οι ρυθμοί που σκοράρει ο Λεβαντόφσκι κι εκείνοι με τους οποίους μοιράζει ασίστ ο Γιαμάλ προσιδιάζουν σε αντίστοιχες επιδόσεις του Λιονέλ Μέσι.

Ο Πολωνός επιθετικός έχει σκοράρει 12 γκολ σε 10 αγώνες όντας σε ή κατάσταση, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να είναι ο τελευταίος που είχε πετύχει κάτι ανάλογο. Την σεζόν 2019-2020 είχε σκοράρει τον ίδιο αριθμό τερμάτων στα ίδια ματς με τον Λεβαντόφσκι.

12 - Robert Lewandowski is the first player to score 12 goals after his first 10 games of a LaLiga season since Lionel Messi in 2019/20 (12 goals also). Hunter. pic.twitter.com/vWHAho3CPN — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2024

Ο Ισπανός εξτρέμ από την άλλη έχει ήδη μοιράσει έξι ασίστ στα πρώτα δέκα παιχνίδια της σεζόν, κάτι που έχει να συμβεί από την σεζόν 2014-2015, όταν ο Λιονέλ Μέσι είχε μοιράσει επτά ασίστ στον ίδιο αριθμό αγώνων.