Γιαμάλ: «Απαιτώ περισσότερα από τον εαυτό μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εμφάνισή του απέναντι στην Αλαβές, λέγοντας ότι απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό του.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, που έχει κάνει όλο τον πλανήτη να μιλάει για το ταλέντο ου σε δηλώσεις στο «Radio Nacional» του μετά τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόδοσή του, λέγοντας ότι ήταν θυμωμένος με τον εαυτό του, καθώς πιστεύει ότι μπορούσε να τα πάει καλύτερα.

Ο 17χρονος Ισπανός τόνισε ότι ο θυμός του δεν αφορούσε την αλλαγή του στο παιχνίδι, αλλά τον τρόπο που αγωνίστηκε:«Δεν ήμουν ευχαριστημένος από το παιχνίδι μου με την Αλαβές... Θα μπορούσα να είχα παίξει καλύτερα. Απαιτώ πολλά από τον εαυτό μου. Ο θυμός είχε να κάνει περισσότερο με τον τρόπο που έπαιξα παρά με την αλλαγή. Ήταν με τον εαυτό μου».

Μάλιστα,ο νεαρός σταρ των Μπλαουγκράνα μοιράστηκε πως είπε στον προπονητή του, Φλικ, ότι η ενόχλησή του προήλθε από την αυτοκριτική του: «Είπα στον Φλικ ότι είμαι θυμωμένος εξαιτίας του εαυτού μου».



🔵🔴 Lamine Yamal: “I was not happy with my match vs Alaves… I could’ve played better. I demand a lot from myself”.



“The anger was more to do with how I played rather than the substitution. It was with myself”.



“I told Flick that I’m angry because of myself”, told @RNE. pic.twitter.com/r64w3RXN0a