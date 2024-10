Το καταπληκτικό, πρώτο γκολ του Λούκα Σούτσιτς στην La Liga, υποχρέωσε την προκλητικά αμυντική Ατλέτικο Μαδρίτης σε ισοπαλία στο Σαν Σεμπαστιάν (1-1 με την Ρεάλ Σοσιεδάδ), η οποία την άφησε στο -4 από την πρώτη δυάδα.

Όποιος καεί με τον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Μετά, όμως, την τεσσάρα από την Μπενφίκα στο Champions League, ο Ντιέγκο Σιμεόνε το… παράκανε με την αμυντική προσέγγιση της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου οι Ροχιμπλάνκος άφησαν άλλους δύο βαθμούς (1-1 με την Ρεάλ Σοσιεδάδ), μένοντας στο -7 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και στο -4 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, στην κούρσα τίτλου της ισπανικής La Liga.

Η Ατλέτικο, λοιπόν, προηγήθηκε μόλις στα 52 δευτερόλεπτα από το αρχικό σφύριγμα με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή του Χουλιάν Άλβαρες (το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα), ύστερα από καταπληκτική πάσα με τακουνάκι του Αντουάν Γκριεζμάν.

Julian Alvarez (24) scores a great goal to give Atletico Madrid the 1-0 lead away from home against Real Sociedad.



What a beautiful backheel assist from Antoine Griezmann (33) for his 4th league assist of the season. 🪄🇫🇷pic.twitter.com/W5A5VACiSX