Ντε Γιονγκ: «Ούτε παίρνω 37 εκατ. ευρώ, ούτε αρνήθηκα να χειρουργηθώ»

Ο Φρένκι ντε Γιονγκ , λίγο πριν επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, θέλησε να διαψεύσει φήμες που σχετίζονται με την αποθεραπεία του.

Ο Φρένκι ντε Γιονγκ, σε συνέντευξή του στο «Barça One», επεσήμανε ότι οι φήμες σχετικά με την άρνησή του να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον αστράγαλο είναι αναληθείς, όπως και το χρηματικό ποσό που ακούγεται ότι παίρνει από τη Μπαρτσελόνα.

Λίγο πριν επιστρέψει στο γήπεδο, ο Ολλανδός μέσος μίλησε για όλα και ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του συλλόγου και των γιατρών ήταν να μην υποβληθεί σε καμία επέμβαση: «Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία γιατί το πάθος μου είναι το ποδόσφαιρο και όταν δεν μπορείς να παίξεις και χάνεις σημαντικά παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είναι πολύ δύσκολο. Επιπλέον, ο κόσμος μιλάει πολύ για το αν έπρεπε να χειρουργηθώ, ότι ο σύλλογος το ήθελε και εγώ δεν το έκανα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Συμφωνήσαμε με τους γιατρούς ότι η μη χειρουργική θεραπεία ήταν η καλύτερη επιλογή».

Ακόμη, ο 27χρονος μέσος τόνισε ότι όσα λέγονται για τα χρήματα που παίρνει από τους Μαρανγκές είναι ψέμα: «Λένε ότι παίρνω μισθό 37 εκατ. ευρώ και είναι ψέμα! Είναι πολύ, πολύ μακριά από αυτό. Καταλαβαίνω από πού προέρχονται αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι αλήθεια. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος γιατί δεν είχε όλες τις πληροφορίες, γιατί έμεινα σιωπηλός».

Τέλος, ο Ντε Γιονγκ σχολίασε την τωρινή αγωνιστική εικόνα της Μπαρτσελόνα: «Ανακτώ την αυτοπεποίθηση για να επιστρέψω δυνατός, να μπω σε μονομαχίες, δεν αργώ να επιστρέψω. Βλέπω ότι η ομάδα πάει καλά, με ενέργεια και πολύ ποιότητα. Παίξαμε καλά, υπάρχει καλή ατμόσφαιρα και θέλω πολύ να είμαι μέρος αυτού».

