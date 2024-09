Ξεκάθαρος ο Αντσελότι: «Ο Βινίσιους αξίζει τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Κάρλο Αντσελότι ρωτήθηκε για τη Χρυσή Μπάλα και τη διαφαινόμενη νίκη του Βινίσιους, τονίζοντας πως ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αξίζει το μεγάλο βραβείο.

Πριν από μερικά 24ωρα οι Ισπανοί αποκάλυψαν πως ο Βινίσιους έχει ήδη ενημερωθεί για την κατάκτηση της φετινής Χρυσής Μπάλας. Η «Marca» ήταν αυτή που τόνισε πως ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα είναι ο φετινός νικητής του μεγάλου ατομικού βραβείου και πως ήδη έχει μάθει τα ευχάριστα και μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη τελετή.

Ο Κάρλο Αντσελότι ρωτήθηκε για τη διαφαινόμενη κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Βινίσιους και ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε πως ο Βραζιλιάνος αξίζει στο 100% το βραβείο, έχοντας συμβάλλει τα μέγιστα στους τίτλους που κατέκτησε η Βασίλισσα την περασμένη σεζόν.

«Ο Βινίσιους αξίζει τη Χρυσή Μπάλα. Μας βοήθησε να κατακτήσουμε το Champions League, με τα γκολ του στους ημιτελικούς και στον τελικό», δήλωσε ο «Καρλέτο».

🗣️ Carlo Ancelotti: “Vinicius deserves to win the Ballon d’Or. He helped us win the Champions League with goals in semi finals and the final.” pic.twitter.com/T0GtutimRB