Με γκολ του Χουλιάν Άλβαρες στο 90’, η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε με νίκη από το Βίγκο (1-0 την Θέλτα) και επέστρεψε στην τρίτη θέση της La Liga, στο -6 από την Μπαρτσελόνα και στο -2 από την Ρεάλ, την οποία υποδέχεται την Κυριακή στο ντέρμπι.

Η «αράχνη» αρχίζει να πλέκει... ιστό νίκης στην Ατλέτικο Μαδρίτης! Ο Χουλιάν Άλβαρες, με γκολ στο 90’, χάρισε στους Ροχιμπλάνκος μια πολύτιμη νίκη επί της Θέλτα στο Βίγκο (1-0), χάρη στην οποία η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε επέστρεψε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στην La Liga, στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και στο -2 από την δεύτερη Ρεάλ, την οποία υποδέχεται την Κυριακή (29/09, 22:00) στο «Μετροπολιτάνο».

Στο ματς που έκλεισε την αυλαία της έβδομης αγωνιστικής, η Θέλτα ήταν καλύτερη σε γενικές γραμμές, αλλά βρήκε απέναντί της τον Γιάν Όμπλακ και δεν κατάφερε να σημειώσει το γκολ που άξιζε, βάσει της απόδοσής της.

Ο Σλοβένος τερματοφύλακας έκανε δύο εξαιρετικές αποκρούσεις σε σουτ του Ιάγο Άσπας από το ύψος της μεγάλης περιοχής και κεφαλιά του Μπόρχα Ιγλέσιας εξ’ επαφής, με τον Χάβι Ροντρίγκεθ να σουτάρει άουτ από κοντά, λίγο προτού συμπληρωθούν τα 90.

Και, στην αμέσως επόμενη φάση, ο Αντουάν Γκριεζμάν σέντραρε από τα δεξιά και ο Άλβαρες πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι, νίκησε τον Βιθέντε Γουάιτα και χάρισε στην ομάδα του μια πολύτιμη νίκη, τρία 24ωρα πριν από το «Clasico» της Μαδρίτης.

Another late goal wins the game for Atletico Madrid‼️



Julian Alvarez comes off the bench to clinch victory and grab his 2nd goal for Diego Simeone’s side. pic.twitter.com/CDwQWs3sL5