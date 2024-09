Ξέσπασε σε κλάματα ο Χεσούς Νάβας μετά το νικητήριο τέρμα του κόντρα στη Χετάφε, αφού πριν λίγους μήνες δεν μπορούσε να περπατήσει από τους πόνους.

Δάκρυα χαράς και ανακούφισης ήταν αυτά του Νάβας αμέσως μετά το νικητήριο γκολ που πέτυχε για τη Σεβίλλη κόντρα στη Χετάφε. Ο Ισπανός, ο οποίος έγινε ο γηραιότερος παίκτης που σκοράρει στην ιστορία του συλλόγου στη LaLiga ξέσπασε μετά το τέλος, αφού οι τελευταίοι μήνες ήταν αρκετά δύσκολοι για τον ίδιο.

«Όσοι είναι στην ομάδα ξέρουν την κατάστασή μου. Δύο μέρες πριν ανησυχούσα γιατί δεν μπορούσα καν να περπατήσω. Το ήξερε ο προπονητής, η γυναίκα μου, οικογένεια σηκώθηκα πάλι το πρωί με αυτόν τον πόνο, αλλά τα έδωσα όλα. Γιατί αυτή η θυσία; Είναι η Σεβίλλη μου, η επιθυμία είναι πιο δυνατή, αλλά είμαι σε αυτήν την κατάσταση για τέσσερα χρόνια. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι συμβαίνει, γιατί κάθε δύο ή τρεις μέρες φοβάμαι, δεν μπορώ να περπατήσω ή να παίξω με τα παιδιά, αλλά θα συνεχίσω, δίνοντας τα πάντα», τόνισε ο Νάβας.

Hace 2 días estaba muy preocupado porque NO podía ni andar, ni jugar con mis hijos, pero al final es Mi SEVILLA y las ganas me pueden más".



Le he pegado con toda la rabia del sevillismo".



