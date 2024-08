Ο Ντάνι Όλμο αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο - Μπαρτσελόνα, άλλαξε τον ρυθμό της αναμέτρησης, σκόραρε το νικητήριο γκολ των «μπλαουγκράνα» και έδειξε ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την ομάδα του Φλικ.

Ένα «τρελό» 24ωρο το οποίο έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βίωσε ο Ντάνι Όλμο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός που αποκτήθηκε από την Μπαρτσελόνα έναντι 55+ εκατομμυρίων ευρώ περίμενε με αγωνία να μάθει για την εγγραφή του στην La Liga. Το μεσημέρι της Τρίτης η Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε την αποστολή της για το παιχνίδι με τη Ράγιο στη Μαδρίτη και ανάμεσα στα ονόματα βρισκόταν και αυτό του Ντάνι Όλμο. Δίχως κανέναν αστερίσκο αυτή τη φορά.

Έτσι ο Όλμο τέθηκε αυτομάτως στη διάθεση του Χάνσι Φλικ ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να ρίξει αμέσως στα βαθιά το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπαρτσελόνα. Οι συγκυρίες του αγώνα ωστόσο ανάγκασαν τον Γερμανό εν τέλει να το κάνει, καθώς ο Όλμο πέρασε στο παιχνίδι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και ενώ η Μπαρτσελόνα βρισκόταν πίσω στο σκορ με 1-0, με τον Ισπανό να καθορίζει την έκβαση του αγώνα και να οδηγεί τους «μπλαουγκράνα» στην απόλυτη ανατροπή.

Η είσοδος του Ντάνι Όλμο άλλαξε εντελώς τις ισορροπίες του αγώνα αλλά και τον ρυθμό. Με την έλευση του Ισπανού ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, η Μπαρτσελόνα πήρε μέτρα στο επιθετικό τρίτο. Είχε έναν ποδοσφαιριστή ανάμεσα στον άξονα και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που είχε την ικανότητα να μεταφέρει την μπάλα δίχως προβλήματα και να δημιουργήσει κινδύνους στην άμυνα της Ράγιο Βαγιεκάνο.

-Subbed on at halftime for Ferran Torres

-Changed the flow of the match

-Scored the game-winning goal

-Won MOTM



A dream Barca debut for Dani Olmo 👏 pic.twitter.com/6FNggMCv80