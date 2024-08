Στη Ράγιο Βαγιεκάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Χάμες Ροντρίγκες, με το θέμα να αναμένεται να έχει εξελίξεις εντός της ημέρας.

Ο Χοσέ Μπορδαλάς, ρωτήθηκε πριν από περίπου έναν μήνα για το αν τον ενδιαφέρει η περίπτωση του Χάμες Ροντρίγκες αλλά ο ίδιος μάλλον δεν... ψήθηκε για την απόκτηση του Κολομβιανού σούπερ σταρ. Ετσι, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού θα συνεχίσει - όπως όλα δείχνουν - σε άλλη ισπανική ομάδα την καριέρα του.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο εμφανίζεται ως ο επόμενος σταθμός του. Πριν λίγες μέρες η «Relevo» αποκάλυψε το ενδιαφέρον του συλλόγου του Βαγιέκας για τον Χάμες, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό Κόπα Αμέρικα.

Το ενδιαφέρον έχει εξελιχθεί σε επίσημη πρόταση και όλα δείχνουν ότι ο 33χρονος θα επιστρέψει στη La Liga για την Ράγιο Βαγιεκάνο με το συμβόλαιο να έχει διάρκεια έναν χρόνο, ενώ θα υπάρχει το δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα μία σεζόν.

