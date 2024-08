Ο Τιμπό Κουρτουά ανακοίνωσε πως δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στην εθνική ομάδα του Βελγίου, εφόσον ο Ντομίνικο Τεντέσκο παραμένει στη θέση του προπονητή.

Η κόντρα του Τιμπό Κουρτουά με τον προπονητή της εθνικής Βελγίου, Ντομίνικο Τεντέσκο, θέτει τον τερματοφύλακα της Ρεάλ εκτός εθνικής ομάδας!

Οι δυο τους είχαν έρθει σε ρήξη μετά την απόφαση του Τεντέσκο να μην χρίσει ως αρχηγό τον 32χρονο σε ένα ματς των προκριματικών του EURO 2024 απέναντι στην Αυστρία, με τον τραυματισμό του έμπειρου τερματοφύλακα να μην επιτρέπει στους δυο άνδρες να έχουν τον χρόνο για κατ΄ιδίαν συζητήσεις και τα πράγματα έγινα χειρότερα με την πάροδο του χρόνου.

Με τη σχέση τους να έχει υποστεί ολοκληρωτικό ράγισμα ο Κουρτουά ανακοίνωσε πως δεν θα επιστρέψει στο Βέλγιο, εφόσον ο Τεντέσκο παραμένει προπονητής, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως έχει ενημερώσει την Ομοσπονδία για τη θέση του.

«Θέλω να απευθυνθώ προς τους Βέλγους οπαδούς και τους υποστηρικτές της εθνικής ομάδας. Νιώθω τεράστια αγάπη και περηφάνεια που αντιπροσωπεύω τη χώρα μου στο γήπεδο, όπως και ο καθένας από εσάς που υποστηρίζει τους Κόκκινους Διάβολους. Νιώθω προνομιούχος που είχαν την τιμή να φορέσω τη φανέλα της εθνικής. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το έκανα πάνω από 100 φορές.

Δυστυχώς, μετά τα συμβάντα με τον προπονητή και μετά από πολύ σκέψη, αποφάσισα να μην επιστρέψω στην εθνική υπό αυτόν τον προπονητή. Σε αυτό το ζήτημα, αναγνωρίζω το μερίδιο της ευθύνης μου. Ωστόσο, κοιτώντας προς το μέλλον, η έλλειψη εμπιστοσύνης μου προς αυτόν δεν θα συνέβαλε στη διατήρηση της απαραίτητης ατμόσφαιρας.

Η Ομοσπονδία, με την οποία είχα αρκετές συζητήσεις, αποδέχεται τη θέση μου και τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την επώδυνη αλλά συνεπή απόφαση. Μετανιώνω που απογοητεύω πιθανότατα κάποιους οπαδούς, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη απόφαση για το Βέλγιο, καθώς κλείνει το debate και επιτρέπει στην ομάδα να αφοσιωθεί στους στόχους της.

Ευχαριστώ για την ατελείωτη υποστήριξη, αγάπη και κατανόηση» τόνισε χαρακτηριστικά.

