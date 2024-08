Παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα αποτελεί ο Τιάγκο Αλκάνταρα, όπως ανακοίνωσαν οι Καταλανοί με σχετική ενημέρωση.

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Τιάγκο Αλκάνταρα στο προπονητικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα. Μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ και την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ο Ισπανός πρώην μέσος είχε επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να αναλάβει χρέη βοηθού στο επιτελείο του Χάνσι Φλικ.

Σύμφωνα με τα καταλανικά ΜΜΕ η συμφωνία των δυο πλευρών αφορούσε αποκλειστικά την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδας, όμως ο Τιάγκο δεν θα συνέχιζε και μετά το ξεκίνημα της σεζόν.

Έτσι κι έγινε, καθώς η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη λήξη της συνεργασίας τους. Τη θέση του Τιάγκο στο προπονητικό επιτελείο θα πάρει ο Αρνάου Μπλάνκο, ο οποίος είχε διατελέσει προπονητής της U16 των Μπλαουγκράνα.

