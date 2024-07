Με αποθεωτικά λόγια για τον Αρντά Γκιουλέρ μίλησε ο Τόνι Κρόος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Sky Sports Deutschland», εξυμνώντας την αφοσίωση και το ταλέντο του 19χρονου wonderkind της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τόνι Κρόος έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 34 του έτη. Το τέλος του EURO 2024 σήμανε παράλληλα το επίσημο «τέλος» της τεράστιας καριέρας του.

Το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου «έλαμψε» στα γήπεδα της Γερμανίας, με τους... πιτσιρικάδες να αποδεικνύουν ότι το μέλλον είναι σε καλά πόδια! Μία από τις περιπτώσεις αυτές, είναι αδιαμφισβήτητα ο Τούρκος Αρντά Γκιουλέρ.

Για τον λόγο αυτό, ο Κρόος δεν δίστασε να εκθειάσει τον 19χρονο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης μιλώντας στο γερμανικό «Sky Sports» για το παρόν και το μέλλον του Γκιουλέρ.

«Τον κάνει να διαφέρει το ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτός στο να μαθαίνει. Όταν ήρθε, έδωσε προσοχή σε ό,τι κάναμε, πριν και μετά την προπόνηση. Δεν υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν στις μέρες μας. Θέλει πραγματικά να μάθει και να βελτιωθεί», σχολίασε ο 34χρονος Γερμανός για να προσθέσει:

«Το αριστερό του πόδι είναι εξαιρετικό και τα τελειώματά του εξωπραγματικά. Το γκολ του στο EURO 2024 δεν ήταν τυχαίο. Το παρατηρήσαμε όλοι ήδη από την πρώτη προπόνηση. Εάν παραμείνει υγιής, θα έχει ένα τεράστιο μέλλον. Όταν πήρε περισσότερο χρόνο στο τέλος της σεζόν, κατάφερνε να σκοράρει».

🇩🇪🇹🇷 Toni Kroos on Arda Guler: "He has a great future if he stays healthy. What sets Arda apart from other young players is that he is open to learning."



"Since he arrived, he has paid a lot of attention to everything we did before and after training."



"There aren’t many… pic.twitter.com/4fd0NA9yf3