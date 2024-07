Στο πλαίσιο της προπόνησης της Ρεάλ Μαδρίτης ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον 65χρονο Κάρλο Αντσελότι να κάνει... μαγικά με την μπάλα στα πόδια.

Η φόρμα είναι προσωρινή αλλά η κλάση παντοτινή. Μπορεί ο Κάρλο Αντσελότι να έχει κλείσει τα 65 του πόδια, όμως ακόμα έχει την ικανότητα να... μιλάει την μπάλα. Στο πλαίσιο της προπόνησης της Ρεάλ Μαδρίτης η κάμερα έπιασε τον Ιταλό τεχνικό της Βασίλισσας να κάνει «γκελάκια» και να κρατάει την μπάλα πάνω από το χορτάρι για 53 δευτερόλεπτα!

Θυμίζουμε πως πριν ο πολυνίκης προπονητής του Champions League σταματήσει το ποδόσφαιρο ήταν σπουδαίος παίκτης, καθώς έπαιξε τρία χρόνια στην Πάρμα, οκτώ στη Ρόμα και την τελευταία πενταετία της καριέρας του έπαιξε στη Μίλαν, με την οποία πήρε back to back Champions League (1989-90).

64 year old Carlo Ancelotti has still got it. 😂



pic.twitter.com/8pNXz7xAbf