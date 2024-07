Ανάρπαστη έχει γίνει η φανέλα του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ξεπέρασε κατά πέντε φορές σε πωλήσεις αυτή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ!

Η εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον αριθμό Νο.9 η οποία ανήκει στον Κιλιάν Μπαπέ έχει γίνει «καπνός», με τους φίλους της Βασίλισσας να τρέχουν να προλάβουν μια φανέλα του Γάλλου σταρ.

Το ρεκόρ αυτό γνωστοποίησαν ισπανικά μέσα που αναφέρουν ότι οι πωλήσεις της φανέλας έχουν ξεπεράσει κατά πέντε φορές τις πωλήσεις που είχε κάνει η εμφάνιση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ όταν αποκτήθηκε από τη Βασίλισσα το καλοκαίρι του 2023.

Να θυμίσουμε ότι αυτό δεν είναι το μόνο ρεκόρ που «σπάει» το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού την προηγούμενη εβδομάδα στην παρουσίαση του στο «Μπερναμπέου»,Τρίτη (16/7), συγκεντρώθηκαν πάνω από 85.000 Μαδριλένοι, αριθμός μεγαλύτερος από την παρουσίαση του Ρονάλντο το 2009, όπου είχαν βρεθεί στο γήπεδο 60.000 φίλαθλοι.

🚨 Kylian Mbappé has sold 5 times as many shirts as Jude Bellingham since his signing for Real Madrid. 😲



(Source: @marca ) pic.twitter.com/pa3Bpzvpwy