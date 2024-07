Ο Ερίκ Καντονά υποκλίθηκε στο ταλέντο του Λαμίν Γιαμάλ μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για το wonderkind της Μπαρτσελόνα.

Μετά το εξαιρετικό EURO 2024 που πραγματοποίησε με την Ισπανία, ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται στο προσκήνιο και κάθε του κίνηση, ακόμη και εκτός γηπέδων, παρακολουθείται στενά από τους λάτρεις του αθλήματος και όχι μόνο.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά του «κατορθώματα», ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ερίκ Καντονά, εκθείασε τον 17χρονο ποδοσφαιριστή για το ταλέντο και τον τρόπο παιχνιδιού του, χαρακτηρίζοντάς τον παράλληλα ως έναν από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες του φετινού EURO.

«Λατρεύω τον τρόπο που παίζει η Ισπανία και είναι καλό να έχεις έναν τέτοιο τύπο ποδοσφαιριστή σαν τον Γιαμάλ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει. Εκπλήσσει τους πάντες κάθε φορά. Έχει εξαιρετική τεχνική και παίρνει σωστές αποφάσεις, έτσι που μερικές φορές παρακολουθούσα ένα ματς μόνο και μόνο για τον Γιαμάλ.

Πρέπει να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο και να έχεις πάθος για το παιχνίδι. Η μπάλα είναι φίλος και είναι τόσο υπέροχο να έχεις τόσο καλή σχέση μαζί της. Πολλοί παίκτες νομίζουν ότι είναι ένας... εχθρός. Αλλά, όταν βλέπεις τον Γιαμάλ, αισθάνεσαι πραγματικά ότι η μπάλα είναι φίλος, ακόμη κι αδερφός του!»

Eric Cantona: "Lamine? The ball is his friend, and it is so wonderful to have this relationship with the ball. The ball is not an enemy. When you see Lamine Yamal, you really feel that the ball is his friend, even a brother." pic.twitter.com/3A620iNgnW