Πέδρι: «Έχω κερδίσει τη La Liga και το Euro, τώρα θέλω το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Champions League»

Τους επόμενους στόχους της καριέρας του έθεσε ο... 21χρονος μέσος της Μπαρτσελόνα!

Ο Πέδρι αντάλλαξε μηνύματα με τους οπαδούς μέσω της εφαρμογής The Residency και σχολίασε την πιθανή άφιξη του Νίκο Γουίλιαμς στην Μπαρτσελόνα, έχρισε τον Γιαμάλ φαβορί για το βραβείο Golden Boy και αναφέρθηκε στους επόμενους στόχους του.

«Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι θα ήταν μια σπουδαία μεταγραφή για την Μπάρτσα. Στο Euro έχει φανεί τι μπορεί να κάνει», εξομολογήθηκε ο μέσος.

Ο πρώην παίκτης της Λας Πάλμας αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, όπως το βραβείο Golden Boy. Βραβείο που έχει κερδίσει στο παρελθόν και για τον ίδιο έχει ξεκάθαρο φαβορί: «Ο Λαμίν Γιαμάλ, 100%».

Σχετικά με το ποιοί είναι οι επόμενοι στόχοι του: «Κέρδισα το πρωτάθλημα και το Euro, τώρα θέλω να κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Πρωτάθλημα».

🚨🗣️ Pedri: “I have won La Liga and the Euros, but now I want to achieve the World Cup and the Champions League.” 🔵🔴🏆 pic.twitter.com/7fWXtwN4nT