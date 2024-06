Τρίπιερ: «Ο καλύτερος προπονητής που είχα; Ο Ντιέγκο Σιμεόνε»

Ο Κίραν Τρίπιερ αποκάλυψε σε συνέντευξη στον Γκάρι Νέβιλ ότι ο Ντιέγκο Σιμεόνε είναι ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχει συνεργαστεί.

Αφού έφυγε από τη Μάντσεστερ Σίτι ως νεαρός, μόλις στα πρόθυρα της επιτυχίας της, ο Τρίπιερ συνέχισε να κάνει όνομα στη Μπέρνλι, αρχικά υπό τις οδηγίες του Έντι Χάου προτού ο Σον Ντάιτς αντικαταστήσει το σημερινό τεχνικό της Νιούκαστλ στο Τέρφ Μουρ. Μια μεταγραφή στην Τότεναμ το 2015 έφερε στη συνέχεια διεθνή αναγνώριση, οδηγώντας τον στην ομάδα στην Εθνική Αγγλίας υπό τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Ο άνθρωπος που σημείωσε ένα εκπληκτικό φάουλ στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 για την Αγγλία, θα συνέχιζε να αγωνίζεται στον τελικό του Champions League με τους Σπερς.

Αν και αυτό θα ήταν αναμφίβολα το αποκορύφωμα για τους περισσότερους παίκτες, ο Τρίπιερ μετακόμισε στην Ατλέτικο Μαδρίτης το 2019 και αργότερα κέρδισε τη La Liga. Επέστρεψε στην Αγγλία το 2022 με μια μετακόμιση στο Σεντ Τζέιμς Παρκ. Χαιρετίστηκε ως «game changer» από τον Άλαν Σίρερ και περιγράφεται ως ο παίκτης που «αντιπροσωπεύει» μια αναγεννημένη Νιούκαστλ υπό τον Χάου, από τον Γκάρι Νέβιλ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Euro 2024, ο Νέβιλ έκανε μερικές γρήγορες ερωτήσεις στον Τρίπιερ στη σειρά Overlap του Sky Sports που δημοσιεύτηκε στο YouTube. Ο Άγγλος διεθνής απάντησε στο ερώτημα ποιος είναι ο καλύτερος προπονητή με τον οποίο έχει εργαστεί ποτέ. Με τονΤρίπιερ να απαντάει ο Ντιέγκο Σιμεόνε στην Ατλέτικο, πριν ζητήσει χαριτολογώντας συγγνώμη από τον Χάου.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗣️ Kieran Trippier: “Best manager I’ve ever played under? Diego Simeone. Sorry Eddie [Howe] (laughs).”@WeAreTheOverlap pic.twitter.com/P3oPb7miGC