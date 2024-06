Μέσι: «Βάσει αποτελεσμάτων η Ρεάλ είναι η κορυφαία ομάδα του κόσμου, βάσει απόδοσης είναι η Σίτι»

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο Infobae, ο Λιονέλ Μέσι, παραδέχτηκε την παντοδυναμία της Ρεάλ και έβγαλε το καπέλο στην Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Χαλαρός κι επικεντρωμένος στο Copa América ο Λιονέλ Μέσι, που απολαμβάνει τη ζωή του στη Φλόριντα και το MLS, παραχώρησε συνέντευξη στο «Infobae» μιλώντας μεταξύ άλλων για την πρόκληση που έχει μπροστά της η Εθνική Αργεντινής, συγκινήθηκε όταν θυμήθηκε τη γιαγιά του και όσον αφορά τα αμιγώς ποδοσφαιρικά δεν ξέχασε έναν από τους ποδοσφαιρικούς μέντορές του, τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Σε ερώτηση για την καλύτερη ομάδα στον κόσμο απάντησε: «Η καλύτερη ομάδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πρωταθλητής Champions League. Αν είναι για τα αποτελέσματα, είναι η Ρεάλ. Βάσει απόδοσης είναι η Μάντσεστερ Σίτι του (Πεπ) Γκουαρδιόλα».

