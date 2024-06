Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μπαπέ: «Ενθουσιασμένος που θα σε δω να φωτίζεις το Μπερναμπέου»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχολίασε στο post του Μπαπέ στο Instagram, γράφοντας πως είναι ενθουσιασμένος που θα τον δει να... φωτίζει το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Το σίριαλ έφτασε στο τέλος του, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ανακοινώνει την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ και πλήθος κόσμου σχολίασε τη μετακίνηση του Γάλλου αστέρα, με το είδωλο του Γάλλου, Κριστιάνο Ρονάλντο, να σχολιάζει ενθουσιαμένος και εκείνος με τη σειρά του.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος super star που έγραψε με «χρυσά» γράμματα το όνομά του στην πλούσια ιστορία της Βασίλισσας, έκανε comment στο post του Γάλλου επιθετικού στο Instgram γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα είναι η σειρά μου να σε δω, ενθουσιασμένος που θα σε δω να φωτίζεις το Μπερναμπέου... Hala Madrid».

⚪️👋🏻 “Excited to see you light up the Bernabéu… hala Madrid!”.



Cristiano Ronaldo ✖️ Kylian Mbappé. pic.twitter.com/UVEmCaEmgl