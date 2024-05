Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Ολυμπιακό και τον φίλο του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ερνέστο Βαλβέρδε, μετά την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στον τελικό του Conference League.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε δεν ξεχνά ποτέ τον Ολυμπιακό. Πώς θα μπορούσε να το κάνει τώρα; Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τον άθλο τους και προκρίθηκαν στον τελικό του Conference League με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γνωστό φίλο του Βαλβέρδε, στο τιμόνι τους.

Ο κόουτς της Αθλέτικ Μπιλμπάο ρωτήθηκε από Ισπανούς δημοσιογράφους για τον Μεντιλίμπαρ και την άλλοτε ομάδα του και... έσταξε μέλι, μιλώντας για την επιτυχία της με τον τελικό του Conference League.

🔴⚪ Μονο ερυθρόλευκοι.



Ernesto Valverde on @olympiacosfc and his friend Mendilibar.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/PUngm9fmyp