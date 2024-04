Η FIFA έφτασε σε συμβιβασμό σε δικαστική διαμάχη που είχε με εταιρεία που ήθελε να διοργανώσει παιχνίδι της La Liga στις ΗΠΑ.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έφτασε σ' έναν συμβιβασμό με την εταιρεία Relevent Sports κατά της οποίας είχε κάνει αγωγή, όπως έκανε γνωστό το «Athletic». Η δικαστική τους διαμάχη αφορούσε την επιθυμία της εταιρείας αυτής, που ασχολείται με την διοργάνωση και το προμοτάρισμα event, να διοργανώσει ένα παιχνίδι της La Liga μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Τζιρόνα στις ΗΠΑ και το Μαϊάμι το μακρινό 2018.

Τελικά οι δύο πλευρές τα βρήκαν και στην υπόθεση έμεινε ως μόνη εναγόμενη η Αμερικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, με την υπόθεση να μπορεί να φτάσει μέχρι και το Ανώνατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ο λόγος που ξεκίνησε όλο αυτό είναι πως οι τωρινοί κανονισμοί της FIFA απαγορεύουν το να διεξαχθούν αγώνες ενός πρωτάθλημα σε περιοχή εκτός της χώρας που ανήκει. Όπως όμως ανέφερε στο «Athletic» η εταιρεία αυτή, μετά την εξωδικαστική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δύο πλευρών, είναι πιθανό η FIFA να σκεφτεί να κάνει κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς που σχετίζονται με το θέμα αυτό.

Από την πλευρά της η FIFA δεν επιβεβαίωσε κάτι από τα λεγόμενα της αμερικανικής εταιρείας

