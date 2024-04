Ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Ροντρίγκο αποκάλυψε ότι κάποια χρόνια πριν, σχεδόν υπέγραψε στη Λίβερπουλ έναντι 3 εκατ. ευρώ και ανέφερε τους λόγους για τους οποίους «χάλασε» η μεταγραφή.

Τι θα γινόταν εάν η Λίβερπουλ προλάβαινε τη Ρεάλ Μαδρίτης, και έκανε αυτή δικό της τον Ροντρίγκο;

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Βραζιλιάνο, το σενάριο αυτό δεν απείχε καθόλου από το να γίνει πραγματικότητα, καθώς το 2017 είχε ουσιαστικά συμφωνήσει στη μετραγραφή του από τη Σάντος στη Λίβερπουλ!

Ο ίδιος μίλησε, σε συνέντευξή του στην Guardian για τους λόγους που «χάλασε» την τελευταία στιγμή τη μετακίνησή του στους «Reds».

«Σχεδόν πήγα στη Λίβερπουλ το 2017. Η συμφωνία είχε κλείσει στα τρία εκατομμύρια ευρώ, αλλά χάλασε επειδή είπα ‘όχι’. Θέλησα να μείνω στη Σάντος, να γράψω ιστορία και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου πριν φύγω, ακόμα κι αν η πρόταση της Λίβερπουλ ήταν πολύ καλή».

