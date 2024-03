Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από τη Βαρκελώνη ο Τζοάν Λαπόρτα ονειρεύεται σαν...τρελός τον Έρλινγκ Χάαλαντ και θα προσπαθήσει να τον ντύσει στα χρώματα της Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2025!

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο Τζοάν Λαπόρτα τρέφει μια ιδιαίτερη αδυναμία προς τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο διοικητικός ηγέτης της Μπαρτσελόνα δεν διέψευσε ποτέ ότι προσπάθησε να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2022. Τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα ωστόσο δεν ήταν ικανά για να προχωρήσουν μια τέτοια υπόθεση, με τον Νορβηγό να καταλήγει στη Μάντσεστερ Σίτι και στην αγκαλιά του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από τη Βαρκελώνη, η... τρέλα του Λαπόρτα για τον Χάαλαντ δεν έχει σβήσει. Ο Καταλανός εξακολουθεί να ονειρεύεται να δει τον Νορβηγό με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με δημοσιογράφο της Mundo Deportivo, θα προσπαθήσει να πυροδοτήσει τη «βόμβα» το καλοκαίρι του 2025, όταν η Μπαρτσελόνα θα έχει ήδη μπει στο νέο «Καμπ Νόου» και θα έχει περισσότερα έσοδα στα ταμεία της.

Ο Λαπόρτα διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τη μάνατζερ του Χάαλαντ, Ραφαέλα Πιμέντα, η οποία ανέλαβε το έργο που άφησε ο Μίνο Ραϊόλα με τον οποίο ο διοικητικός ηγέτης της Μπαρτσελόνα είχε κλείσει πολλά deal. Η «MD» τονίζει ότι το νέο «Καμπ Νόου» θα αλλάξει εντελώς τα δεδομένα της Μπαρτσελόνα στον οικονομικό τομέα, με την υπόθεση του Χάαλαντ να μην αναμένεται να αποτελέσει εμπόδιο.

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Χάαλαντ είχε ήδη πει το «ναι» στην Μπαρτσελόνα πριν από περίπου δύο καλοκαίρια. Όπως αναφέρουν οι Καταλανοί, ο Χάαλαντ ήταν ενθουσιασμένος να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ωστόσο οι «μπλαουγκράνα» δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το deal λόγω των πολλών οικονομικών δυσκολιών που είχαν και εξακολουθούν να έχουν...

