Πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να έχει «σκάσει» στα γραφεία της Μπαρτσελόνα από τη Σαουδική Αραβία.

Περιζήτητος στη Σαουδική Αραβία ο Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα δεν έχει ανταποδώσει τα αναμενόμενα από το καλοκαίρι του 2022, όταν και αποκτήθηκε με αποτέλεσμα να μην θεωρείται βασικός και αναντικατάστατος.

Οι Σαουδάραβες θέλουν να το εκμεταλλευτούν καθώς σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, η Μπαρτσελόνα έχει δεχτεί μια πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό. Σύμφωνα με την «sport» μια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς να κατονομάζεται, έχει προσεγγίσει τους «μπλαουγκράνα» οι οποίοι από την πλευρά τους το σκέφτονται σοβαρά.

Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ένα τέτοιο ποσό θα έδινε σημαντική ανάσα στα ταμεία του συλλόγου. Ο Ραφίνια από την άλλη έχει δηλώσει ουκ ολίγες φορές ότι στόχος του είναι να πετύχει στην Μπαρτσελόνα και να κατακτήσει όσους περισσότερους τίτλους γίνεται.

