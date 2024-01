Με έναν πρωτοποριακό τρόπο έχει βγει στο μεταγραφικό παζάρι η Σεβίλλη, η οποία ψάχνει ποδοσφαιριστές μέσω της τεχνολογίας «ΑI».

Η Σεβίλλη αναζητά ποδοσφαιριστές στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, με έναν πρωτοποριακό τρόπο. Σε συνεργασία με τον κολοσσό «IBM», θα προσπαθήσει να αποκτήσει παίκτες με τη βοήθεια της τεχνολογίας «AI» (Artificial Intelligence – Τεχνητή Νοημοσύνη).

Η γνωστή εταιρία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών δημιούργησε ένα νέο μοντέλο «AI» τεχνολογίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να προβλέπει την εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή. Σε αυτό αποφάσισε να ποντάρει - με όποιο ρίσκο κι αν έχει - η κάτοχος του Europa League, προκειμένου να αποκτήσει ταλαντούχους παίκτες στο club.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά για το πρόγραμμα, πρόκειται για μία αυτοματοποιημένη προσέγγιση, η οποία έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει περαιτέρω τη διαδικασία αναγνώρισης παικτών. Αυτή η ενέργεια αναμένεται να γίνει πράξη μέσω διάφορων αλγορίθμων, με την εφαρμογή να βοηθάει τους ανθρώπους που τη διαχειρίζονται να βρίσκουν νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

