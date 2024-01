Την περίπτωση του Κάλβιν Φίλιπς - που δεν υπολογίζεται από τη Μάντσεστερ Σίτι - γλυκοκοιτάζουν, σύμφωνα με την Telegraph, τόσο η Μπαρτσελόνα όσο και η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ισπανική «ξιφομαχία» στον ορίζοντα για τα μάτια του Κάλβιν Φίλιπς. Η μεταγραφή του Άγγλου μέσου στη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι του 2022 δεν έχει εξελιχθεί όπως θα περίμενε ο ίδιος και η ομάδα και πλέον βρίσκεται για τα καλά εκτός των πλάνων του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μάλιστα, αναμένεται να αποχωρήσει, πιθανότατα με τη μορφή δανεισμού, από τους Πολίτες μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Όπως μετέδωσε η Telegraph, δύο από τις ομάδες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα «ζεστά» για την περίπτωσή του είναι η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης που επιθυμούν να ενισχυθούν στα χαφ.

Kalvin Phillips' future will be decided next week#TelegraphFootball | #ManCity