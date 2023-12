Ο Σέρχιο Ράμος συμμετείχε στο τελευταίο τραγούδι των Los Yakis, «NO ME CONTRADIGAS» και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Σέρχιο Ράμος είναι ένας άνθρωπος της μουσικής. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός έχει μιλήσει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν για τη λατρεία του στη μουσική και πιο συγκεκριμένα στο φλαμένγκο.

Ο έμπειρος στόπερ έκανε ένα από τα μεγάλα του όνειρα πραγματικότητα, καθώς συμμετείχε στο τελευταίο τραγούδι του ισπανικού γκρουπ, Los Yakis. Ο Ράμος συνεργάστηκε με τους Ισπανούς και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει, καθώς ο κεντρικός αμυντικός της Σεβίλλης αναδεικνύει τη φωνή του και το ταλέντο του στο τραγούδι, συμμετέχοντας μάλιστα και στο βίντεο κλιπ.

😯💭 El lado oculto de Sergio Ramos: "Es flipante, se puso a cantar y me quedé sorprendido"



💿🗣️ Miguel Hernández, miembro de 'Los Yakis', se ha pasado por 'El Larguero' tras sacar el tema 'No me contradigas' junto a Sergio Ramoshttps://t.co/rbMN1N99k2