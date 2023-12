Εκτός Μαδρίτης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του το ερχόμενο καλοκαίρι ο Λούκα Μόντριτς, καθώς η Ρεάλ δεν είναι διατεθειμένη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Κροάτη «θρύλο».

Χωριστούς δρόμους φαίνεται πως θα τραβήξουν η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Λούκα Μόντριτς. Έπειτα από 12 χρόνια, ο Κροάτης χαφ αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα της καρδιάς του, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν θα του γίνει πρόταση ανανέωσης από τη Βασίλισσα.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα και την «Diario Sport», η Ρεάλ θέλει να μπει σε νέα εποχή και να δώσει χώρο στα αστέρια που έχει... μαζέψει στον άξονα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στο στρατόπεδο της Βασίλισσας έχουν αποφασίσει να μην προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Κροάτη «θρύλο» και έτσι εάν δεν αλλάξει κάτι, ο 38χρονος θα αποχωρήσει από τη Ρεάλ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Με τη φανέλα της Βασίλισσας ο Μόντριτς έχει γράψει τεράστια ιστορία, έχοντας κατακτήσει πέντε Champions League και συνολικά 23 τίτλους. Ως ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης ο Λούκα Μόντριτς κατέκτησε και τη Χρυσή Μπάλα του 2018, βάζοντας τέλος στο δίπολο Λιονέλ Μέσι-Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κροάτης μετράει περισσότερες από 500 συμμετοχές με τα «λευκά» της Βασίλισσας, έχοντας μέχρι στιγμής 37 γκολ και 79 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 Luka Modrić is set to leave Real Madrid at the end of the season as the club is NOT expected to offer the 38-year-old a new contract.



(Source: @SPORT) pic.twitter.com/1gKFc9k5TE