Ανατριχιαστικά λόγια της συζύγου του Ισπανού οπαδού που «έφυγε» στο γήπεδο: «Θα υπέγραφε να πέθαινε έτσι»!

Η σύζυγος του οπαδού που έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια του Γρανάδα-Μπιλμπάο συγκλόνισε με τα λόγια της για εκείνον. Υπέροχη εικόνα πριν τη σέντρα με τους παίκτες από τις δύο ομάδες άφησε λουλούδια στη θέση του αδικοχαμένου φιλάθλου.

Η αναμέτρηση της Γρανάδα κόντρα στην Μπιλμπάο αναβλήθηκε στο 17ο λεπτό όταν ένας οπαδός των γηπεδούχων κατέρρευσε στις εξέδρες και του έγιναν αμέσως οι πρώτες βοήθειες.

Εν τέλει ο φίλαθλος της Γρανάδας έφυγε από τη ζωή και η σύζυγός του συγκλόνισε τους πάντες με τα λόγια της για τον αδικοχαμένο Αντόνιο.

Granada & Athletic Club pay their respects to a fan who tragically lost his life during the match yesterday following a medical emergency.



Rest in peace, Antonio. ❤️🙏 pic.twitter.com/KplOQVOmio