Άσχημο μοιάζει να βρίσκεται το κλίμα στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα με τους Ραφίνια και Λεβαντόφσκι να έρχονται σε έναν... μίνι διαπληκτισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Τζιρόνα για μια εκτέλεση φάουλ.

Σε συνεχόμενα σκωτσέζικα ντους μπαίνει η Μπαρτσελόνα, καθώς μια εβδομάδα μετά το τεράστιο «τρίποντο» απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, οι «μπλαουγκράνα»... προσγειώθηκαν απότομα, γνωρίζοντας την εντός έδρας ήττα με 4-2 από τη φοβερή και τρομερή Τζιρόνα.

Μια αναμέτρηση η οποία επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τα πολλά προβλήματα που έχει η Μπαρτσελόνα από τη μετάβαση σε άμυνα και επίθεση, καθώς η ομάδα του Μίτσελ σε κάθε κόντρα δημιουργούσε προϋποθέσεις για γκολ. Το κλίμα ωστόσο στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα μοιάζει να είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί ο Τσάβι, κάτι που αποδείχθηκε και χθες.

Συγκεκριμένα, σε ένα φάουλ που κέρδισαν οι «μπλαουγκράνα» στο δεύτερο ημίχρονο, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι άνοιξαν κουβέντα σε υψηλούς τόνους. Ο Λεβαντόφσκι που είχε κερδίσει το φάουλ, είχε στήσει την μπάλα και είχε προετοιμαστεί για την εκτέλεση, με τον Ραφίνια ωστόσο να το εκτελεί «ετσιθελικά», αστοχώντας απελπιστικά.

📌 A very strange moment in the game: Lewandowski was about to take the free kick but then Raphinha takes it, and then the Pole complains that it was taken away from him! 🤔 pic.twitter.com/2ujfW43BR3