Τον Γουίλφριντ Εντιντί της Λέστερ φέρεται να έχει βάλει στο στόχαστρο της η Μπαρτσελόνα.

Τα μεταγραφικά της πλάνα εν όψει του Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει η Μπαρτσελόνα.

Ο τραυματισμός του Γκάβι στο γόνατο, που θα τον αφήσει εκτός μέχρι και τον Ιούνιο, έχει φέρει νέα δεδομένα για τον Τσάβι ο οποίος φέρεται να έχει «κυκλώσει» ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Championship για να καλύψει το κενό του Ισπανού χαφ.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, η Μπαρτσελόνα θα κινηθεί τον Γενάρη για την απόκτηση του Γουίλφριντ Εντιντί της Λέστερ. Οι «μπλαουγκράνα» εξακολουθούν να έχουν πολλά οικονομικά προβλήματα και για αυτό η λύση από την ομάδα της Champioship μοιάζει να είναι από τις λίγες που μπορεί να ολοκληρώσει ο σύλλογος τον ερχόμενο μήνα, όπως τονίζει η «Sport».

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Λέστερ, ο 26χρονος Νιγηριανός μέσος των «αλεπούδων» μετράει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα τρία γκολ και πέντε ασίστ. Το θετικό για την Μπαρτσελόνα είναι το ότι το συμβόλαιο του Εντιντί λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και έτσι θα μπορούσε να αποκτηθεί σε καλή τιμή τον Γενάρη, κάτι το οποίο θα επιδιώξει η ομάδα του Τσάβι.

🚨 Barcelona are keen to sign Leicester City midfielder Wilfred Ndidi in January with his contract set to expire next summer.



(Source: @SPORT) pic.twitter.com/GA5PB26ZTK