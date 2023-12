Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται από τη μέρα που ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να καταρρίψει το μεγαλύτερο και δυσκολότερο ρεκόρ, ξεπερνώντας τον Γκερντ Μίλερ με τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος.

Αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο για σχεδόν 20 χρόνια, έχοντας γράψει τον δικό του μύθο. Ο Λιονέλ Μέσι έχει καταφέρει να σπάσει... άπειρα ρεκόρ. Ένα ωστόσο ξεχωρίζει, καθώς ο βαθμός δυσκολίας του αποδεικνύει ότι ο Μέσι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή, εντελώς διαφορετικής κατηγορίας.

Σαν σήμερα, πριν από έντεκα χρόνια, ο «pulga» έσπαγε ένα από τα πιο απίθανα ρεκόρ του ποδοσφαίρου, καταρρίπτοντας το θρυλικό επίτευγμα του Γκερντ Μίλερ με τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος.

On this day, 11 years ago, Lionel Messi broke Gerd Müller's record by scoring 86 goals in the calendar year. 🤯



The GOAT went onto score 91 goals in total in 2012. 🐐



Do you think we will ever see that again? 🤔