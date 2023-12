Ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα και της Γερμανίας Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τον τραυματισμό του στη μέση, όπως επιβεβαίωσε ο σύλλογός του.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας και εκ των αρχηγών της Μπαρτσελόνα, Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν, μοιράστηκε στα social media την είδηση.

Ο έμπειρος κίπερ που έχει οκτώ clean sheets σε 17 εμφανίσεις με τους «μπλαουγκράνα» αλλά βρίσκεται στο περιθώριο από τα μέσα Νοεμβρίου, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός της εβδομάδας για να αντιμετωπίσει το θέμα με τη μέση του.

Η ανακοίνωση των Καταλανών ανέφερε: «Ο παίκτης της πρώτης ομάδας Μαρκ Τερ Στέγκεν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αυτή την εβδομάδα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη μέση. Μετά την επέμβαση, θα υπάρξει νέα δήλωση».

Ο Τερ Στέγκεν έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter σημειώνοντας τα εξής: «Μετά από εντατικές συζητήσεις με την ιατρική ομάδα του συλλόγου και διάφορους ειδικούς που υποστηρίζουν, αποφασίσαμε να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση. Το διάλειμμα προφανώς με ενοχλεί. Είναι η σωστή και ασφαλής απόφαση προκειμένου να επιστρέψω με τις καλύτερες συνθήκες για τον σύλλογό μου, την Μπαρτσελόνα και την εθνική ομάδα της Γερμανίας».

