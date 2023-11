Ο Σέρχιο Ράμος κατάφερε να... πείσει τον διαιτητή του αγώνα με τη Σοσιεδάδ να πάει στο VAR για να ελέγξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και τελικά αντίκρισε απευθείας κόκκινη!

Μια στιγμή που μόνο ο Σέρχιο Ράμος θα μπορούσε να προσφέρει, σημειώθηκε στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος στην Ισπανία, ανάμεσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Σεβίλλη.

Πιο συγκεκριμένα, στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ισπανός στόπερ των Ανδαλουσιάνων, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μέντεθ. Μια αποβολή που προκάλεσε τα έντονα παράπονα του Ράμος, ο οποίος ζήτησε από τον διαιτητή του αγώνα να ελέγξει τη φάση στο VAR, ώστε να γλιτώσει την κόκκινη. Έτσι και έγινε λοιπόν...

Ο διαιτητής του αγώνα κλήθηκε να δει τη φάση μόνος του για να αποφασίσει τη μοίρα του Ράμος. Ωστόσο, για τον Ισπανό η εξέλιξη ήταν χειρότερη. Αφού είδε τη φάση και στο VAR, ο διαιτητής του αγώνα γύρισε στον Ισπανό στόπερ, του ακύρωσε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και τελικά τον... έστειλε στα αποδυτήρια με απευθείας κόκκινη, με τον Ράμος να χαρίζει μια από τις πιο... Σέρχιο Ράμος στιγμές της καριέρας του.

Last night, facing Real Sociedad, Sergio Ramos urged the referee to consult VAR to overturn his second yellow card. Following the VAR review, the referee rescinded the second yellow but issued a direct red card instead. 😂pic.twitter.com/BDjR6Hflg4