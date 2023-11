Ο Σέρχιο Ράμος δέχθηκε οξεία κριτική αφότου βίντεο στο οποίο αρνείται να υπογράψει φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε viral.

Ο Σέρχιο Ράμος δέχθηκε οργισμένες αντιδράσεις επειδή αρνήθηκε να υπογράψει μια φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο πολύπειρος αμυντικός δέχτηκε τα πυρά ορισμένων οπαδών αφότου ένα βίντεο που τον δείχνει να αρνείται την ευκαιρία να υπογράψει μια φανέλα της «βασίλισσας» έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 37χρονος, ο οποίος είχε 16 γεμάτες τρόπαια σεζόν στη Ρεάλ, «πιάστηκε» να υπογράφει φανέλες της Σεβίλλης και της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά αρνήθηκε να κάνει το ίδιο με τη φανέλα της ομάδας που υπηρέτησε χρόνια, όμως ο θρυλικός αμυντικός υπερασπίστηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι είχε υπογράψει «περίπου έξι φανέλες της Ρεάλ» πριν την στιγμή του βίντεο και πως υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που δεν συνέχισε να το κάνει.

«Πριν από εκείνη τη στιγμή είχα ήδη υπογράψει περίπου 6 φανέλες της Ρεάλ. Υπάρχουν άνθρωποι που τις βγάζουν σε δημοπρασία ή τις πουλάνε στο διαδίκτυο...», έγραψε στο twitter ο Ισπανός.

Εδώ το σχετικό βίντεο:

RECUSOU AUTOGRAFAR A CAMISA DO REAL?! 🤔🇪🇸 Em vídeo postado por torcedor merengue, Sergio Ramos autografa uma camisa do PSG, mas rejeita autografar uma do Real Madrid, clube em que é um dos maiores ídolos. E aí, o que achou da atitude? 👀



🎥: TikTok/javiermadrizzz pic.twitter.com/mEbBnygd9d