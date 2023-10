Αρίγκο Σάκι: «Μόνο ο Μέσι με είχε εντυπωσιάσει περισσότερο στα 20 του από τον Μπέλινγκχαμ»

Ο θρυλικός Αρίγκο Σάκι με δηλώσεις του στην Gazzetta dello Sport αποθέωσε τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ και τον παραλλήλισε με τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ κάνει μια... εξωπραγματική σεζόν στην πρώτη του χρονιά ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει δέκα γκολ και τρεις ασίστ σε δέκα εμφανίσεις και εξ αυτών βγήκε MVP στις επτά. Ο Άγγλος μέσος ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου και στην αναμέτρηση της εθνικής του με την Ιταλία στο «Wembley», καθώς κέρδισε πέναλτι, έδωσε ασίστ και ηγήθηκε στην ανατροπή που έστειλε τα Τρία Λιοντάρια στην τελική φάση του Euro.

O θρυλικός Ιταλός προπονητής, Αρίγκο Σάκι, μίλησε στην Gazzetta dello Sport για την ήττα της Σκουάντρα Ατζούρα στο Λονδίνο και αποθέωσε τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, τον οποίο έβαλε στην ίδια «ζυγαριά» με τον Λιονέλ Μέσι.

«Ήταν κυρίαρχος. Γ@μ#τ$, είναι τόσο δυνατός. Κάνει τα πάντα. Παίζει πάντα για την ομάδα. Μόνο ο Μέσι με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ στην ηλικία του. Φυσικά, ο Μπέλινγκχαμ είναι διαφορετικός από τον Λέο, αλλά αν παραμείνει τόσο ταπεινός μπορεί να ακολουθήσει τα βήματά του, γιατί ο Τζουντ είναι παγκόσμιας κλάσης», ανέφερε ο 77χρονος δις πρωταθλητής Ευρώπης ως κόουτς της Μίλαν.

