Ο προπονητής της Τζαμάικα άνοιξε την πόρτα στον Μέισον Γκρίνγουντ

Η Τζαμάικα αφήνει την πόρτα ανοιχτή για τον Μέισον Γκρίνγουντ να ενταχθεί στην εθνική ομάδα, με την καριέρα του επιθετικού στην Αγγλία να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Μέισον Γκρίνγουντ αγωνίζεται αυτή την στιγμή ως δανεικός στη Χετάφε, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αφού διεξήγαγε μια μακρά εσωτερική έρευνα για τον παίκτη της να αποφασίζει ότι θα συνεχίσει την καριέρα του αλλού. Φυσικά πρέπει να δούμε αν η ισπανική ομάδα θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για κανονική αγορά του παίκτη, παρότι εξακολουθεί να έχει μεγάλο κασέ, λόγω του συμβολαίου του στους «Κόκκινους Διαβόλους».

Την ίδια στιγμή, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Τζαμάικα, Χάιμιρ Χάλγκριμσον, ανέφερε ότι η πόρτα της εθνικής είναι ανοιχτή για τον Γκρίνγουντ να ενταχθεί στην εθνική ομάδα αντρών στο μέλλον.«Δεν διαφέρω από όλους τους προπονητές στον κόσμο. θα θέλαμε να έχουμε το καλύτερο ταλέντο στην ομάδα μας. Εάν αποκτήσει την προηγούμενη φυσική του κατάσταση και τα προηγούμενα επίπεδα, σίγουρα θα είχε το επιθυμητό επίπεδο για να βοηθήσει την Τζαμάικα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Θυμίζουμε ότι ο 20χρονος έχει αποβληθεί από την εθνική ομάδα της Αγγλίας, με τον προπονητή των «τριών λιονταριών», Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να αποκλείει το ενδεχόμενο να καλέσει ξανά στις επιλογές του τον νεαρό άσο και δεν έχει γίνει γνωστή -μέχρι τώρα- κάποια αλλαγή πλεύσης.

