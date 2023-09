Η Σεβίλλη με «λυτρωτή» τον Λουκεμπάκιο νίκησε με 1-0 Λας Πάλμας στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» και πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στην τρέχουσα La Liga.

H Σεβίλλη έσπασε το... ρόδι. Στο τέταρτο της ματς στη La Liga και πέμπτο στη σεζόν μαζί με τo Super Cup του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πανηγύρισε την πρώτη της νίκη. Οι Ανδαλουσιανοί μπορεί να αγχώθηκαν, όμως νίκησαν τη Λας Πάλμας στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» με 1-0. Βαθμολογικό σεφτές για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε βαθμολογικό σεφτέ και η ομάδα των Κανάριων Νήσων έμεινε στους δυο βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι είχαν φάσεις, απειλούσαν και στο 68' ο Εν Νεσίρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR. Στο 71' ο Εν Νεσίρι έπιασε την κεφαλιά, ο Βάλες απέκρουσε με δυσκολία, ο Λουκεμπάκιο πήρε το ριμπάουντ και με σουτ από κοντά πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.

Αξιοσημείωτη η πρώτη εμφάνιση του Σέρχιο Ράμος στη δεύτερη θητεία του στη Σεβίλλη και το γεγονός πως με τον πολύπειρο στόπερ ήρθε το πρώτο clean sheet της σεζόν.

