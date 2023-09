Ο Σέρχιο Ράμος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στη Σεβίλλη αναφέρθηκε στον παππού του που έφυγε από τη ζωή και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνηση του.

H επιλογή του Σέρχιο Ρά μ ος να επιστρέψει στη Σεβίλλη ήταν μια απόφαση... καρδιάς. Μετά την αποχώρηση του από την Παρί Σεν Ζερμέν είχε μεγάλες προτάσει MLS ηκαν για την περίπτωση του , ενώ η πρωταθλήτρια της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Ιτιχάντ , του προσέφερε «χρυσάφι». Χαρακτηριστικό πως αν he δεχόταν να γίνει ξανά συμπαίκτης του Καρίμ Μπενζ εμά he θα γινόταν πλουσιότερος κατά 15 εκατ. ευρώ.

Στο μήνυμα του στους δημοσιογράφους πριν την ανακοίνωση του τόνισε π ως η επιστροφή του στους Ανδαλουσιανούς ήταν χρέος τον πατέρα του, τον παππού του και τον Αντόνιο Πουέρτα . Στις πρώτες δηλώσεις του στην κάμερα του κλαμπ ο 37χρονος στόπερ αναφέ ρθηκε και πάλι στον παππού του και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του.

“Είχα την ευκαιρία να συνεχίσω στην Παρί για δύο χρόνια, αλλά δεν ήθελα. Πάντα με παρακινούσαν οι παρορμήσεις και η καρδιά μου. Όχι τα χρήματα. Γι' αυτό δεν πήγα στην Αραβία ή στο MLS. Γι' αυτό ρίσκαρα την κλήση μέχρι το 93' για να υπογράψω στη Σεβίλλη.

Η τελευταία ανάμνηση που έχω από τον παππού μου είναι πολύ άσχημη, φεύγ οντας από εδώ βλέποντας τον εγγονό του να τον αποδοκιμάζουν. Αυτό ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα, όταν παίρνω μια απόφαση, το λαμβάνω υπόψη μου.

Είμαι οπαδός της Σεβίλλης από τη γέννησή μου. Το συναίσθημα δεν έχει αλλάξει”, ανέφερε ο Σέρχιο Ράμος .

