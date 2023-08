Με πολλή ένταση ξεκίνησε η νέα σεζόν στη La Liga για τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Ερνάντεθ, που αποβλήθηκε στο ματς κόντρα στη Χετάφε για διαμαρτυρίες στον ρέφερι και συνέχισε να εκφράζει τον θυμό του και σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του ματς.

Ο αγώνας μεταξύ της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε (0-0), για την 1η αγωνιστική της La Liga, χαρακτηρίστηκε από την ένταση που υπήρχε, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στους πάγκους. Ο προπονητής των Καταλανών, Τσάβι Ερνάντεθ, αποβλήθηκε ακολουθώντας τους... Ραφίνια και Μάτα που πήραν επίσης τον δρόμο για τα αποδυτήρια πρόωρα.Ο προπονητής των Culé αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο πραγματικά οργισμένος αφού διαμαρτυρήθηκε μπροστά στον τέταρτο διαιτητή.

Η επίμαχη φάση για τους Καταλανούς είναι στην «εκπνοή» του αγώνα, όπου υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για τον μη καταλογισμό πέναλτι σε φάουλ πάνω στον Αραούχο μέσα στην περιοχή, με τον ρέφερι να σφυρίζει κοντρόλ με το χέρι του Γκάβι πριν από το φάουλ, καταφεύγοντας στο VAR.

Δείτε την εδώ:

I feel cheated. They did an INEC on barca fans. Xavi and Gavi deserved better than a share of the spoil. Araujo was spot on as usual. Abde had a great second half too. Barca deserved more because Getafe didn't come to play football! pic.twitter.com/kTi7EhcNuw