Ο Ντανιέλ Ποντένσε έπειτα από 3,5 χρόνια στο Νησί είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Ισπανία, καθώς Μπέτις και Γουλβς είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή.

Η επόμενη σεζόν φαίνεται πως δεν θα βρει τον Ντανιέλ Ποντένσε στη Γουλβς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Πορτογαλία οι Λύκοι είναι σε προχωρημένες επαφές με την Ρεάλ Μπέτις για την μεταγραφή του 27χρονου εξτρέμ. Οι Βερδιμπλάνκος αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες την επίσημη πρόταση τους, η οποία θα είναι κάπου ανάμεσα σε 7 - 10 εκατομμύρια ευρώ.

Το κλαμπ της Premier League είχε αγοράσει τον βραχύσωμο winger από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2020 αντί ενός ποσού κοντά στα 19,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τη Γουλβς έχει 105 εμφανίσεις, 16 γκολ και εννέα ασίστ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 37 συμμετοχές, με έξι γκολ και μια ασίστ.

❗️Exclusive. @RealBetis is in advanced negotiations with @Wolves for Daniel Podence. An official offer from 7 to 10 million pounds is being prepared. Next days are decisive. ⏳ pic.twitter.com/7v8HWwVx4x