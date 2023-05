Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τζόρντι Άλμπα θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, παρ' ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως ο Τζόρντι Άλμπα θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα το προσεχές καλοκαίρι, παρ' ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «Καταλανούς» μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Ο 34χρονος Ισπανός αριστερός μπακ πραγματοποίησε φέτος 29 συμμετοχές με τους «μπλαουγκράνα» σκοράροντας δύο γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ σε 1.840 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Άλμπα φαίνεται πως αναζητά μία νέα πρόκληση για την καριέρα του και γι' αυτό επιθυμεί να χωρίσουν τους δρόμους τους με την Μπαρτσελόνα.

🚨 Jordi Alba leaves Barcelona. Spanish left back will part ways with the club — it’s over after many years together. 🔵🔴 #FCB



Alba will try new chapter as free agent. pic.twitter.com/aUJByGFdTQ