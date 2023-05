Στο «στόχαστρο» των Ντιναμό Κιέβου και Σαχτάρ Ντόνετσκ βρέθηκε η Μπαρτσελόνα, με τις δυο ουκρανικές ομάδες να της επιτίθενται για τα μηνύματα προς τους Ρώσους φιλάθλους της.

Το πέπλο του πολέμου συνεχίζει να σκεπάζει τον ουρανό της Ουκρανίας, καθώς οι δυνάμεις της Ρωσίας εξακολουθούν να βάλλουν στην ουκρανική επικράτεια.

Φυσικά ο αθλητισμός δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη «σφαίρα» του πολέμου και τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η «επίθεση» των Ντιναμό Κιέβου και Σαχτάρ Ντόνετσκ εις βάρος της Μπαρσελόνα μέσω των social media.

Θρυαλλίδα για το ξέσπασμα των δυο ουκρανικών ομάδων στάθηκε ένα βίντεο που ανάρτησε η Μπαρτσελόνα, μέσα από το οποίο οι Μπαλντέ και Σέρχι Ρομπέρτο ευχαρίστησαν τους Ρώσους οπαδούς της ομάδας μιλώντας μάλιστα στα ρώσικα.

Αμέσως η Ντιναμό Κιέβου αντέδρασε και απάντησε με ειρωνικό tweet στους Καταλανούς τονίζοντας πως «Συνιστούμε ειλικρινά στους παίκτες της Μπαρτσελόνα να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο τους Ρώσους οπαδούς τους και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ρωσικό πρωτάθλημα».

Η ομάδα του Κιέβου ωστόσο δεν ήταν η μοναδική που έβαλε εις βάρος της Μπάρτσα, με τη Σαχτάρ να παίρνει λίγο αργότερα τη σκυτάλη και να τονίζει: «Ενώ οι στρατιώτες μας παρακολουθούν μαθήματα αποκατάστασης στη Βαρκελώνη, oι Σέρχι Ρομπέρτο και Αλεχάντρο Μπάλντε της Μπαρτσελόνα ηχογραφούν ένα βίντεο προς τους οπαδούς της χώρας που σκοτώνει Ουκρανούς, σκοτώνει παιδιά και καταστρέφει τις πόλεις μας αυτή τη στιγμή».

😡 While our soldiers are undergoing a rehabilitation course in Barcelona, @FCBarcelona players @SergiRoberto10 and Alejandro Balde are recording a video message to the fans of the country that is killing Ukrainians, killing children, and destroying our cities right now. pic.twitter.com/lWqE6Pxw95