Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ζεράρ Ρομέρο, η Μπαρτσελόνα έχει πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από τη Νιουκάστλ για τον Ραφίνια!

Την στιγμή που η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ούσα στο +14 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, τα οικονομικά του συλλόγου είναι ακόμα σε κακή κατάσταση, με τη διοίκηση να καλείται να βρει λύσεις και να απαλλαγεί από ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται από τον Τσάβι. Ο Ραφίνια βέβαια δεν είναι ένας από αυτούς, αλλά μια πρόταση πολλών εκατομμυρίων θα μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη των Καταλανών και σύμφωνα με τους Ισπανούς, η Νιουκάστλ έχει ήδη κοινοποιήσει προφορικά στην Μπάρτσα ότι θα προσφέρει 80 εκατ. ευρώ για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Οι «Καρακάξες» είναι μια από τις πιο ισχυρές οικονομικά ομάδες της Premier League κι εξετάζει το «μπλαουγκράνα» ρόστερ, με τον Ραφίνια -ο οποίος σιγά σιγά εδραιώθηκε στην αρχική ενδεκάδα- να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική της λίστα. Μάλιστα σύμφωνα με τον Ρομέρο, ο Μπιν Σαλμάν έχει επικοινωνήσει προσφορικά με τον Τζουάν Λαπόρτα, γνωστοποιώντας του την προσφορά του.

🚨 Barcelona have received an €80m verbal offer from Newcastle for Raphinha. 🇧🇷



