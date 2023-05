Με γκολ των Τακεφούσα Κούμπο και Άντερ Μπαρενετσέα, η ανώτερη Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε δίκαια με 2-0 την ελλιπέστατη Ρεάλ Μαδρίτης που έπαιζε με δέκα από το 61' λόγω αποβολής του Ντάνι Καρβαχάλ και έκανε νέο βήμα για το Champions League της επόμενης περιόδου – Με νίκη την επόμενη αγωνιστική, η Μπαρτσελόνα κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο της La Liga.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει παρατήσει προ πολλού το πρωτάθλημα. Το επιβεβαίωσε στην Τζιρόνα, το έκανε και στο Σαν Σεμπαστιάν, με την Ρεάλ Σοσιεδάδ να νικάει με το σπαθί της (2-0) και να εδραιώνει την τέταρτη θέση και την επιστροφή στο Champions League μετά από εννέα χρόνια.

Όσο για την Βασίλισσα; Έχει δεχθεί οκτώ γκολ στα τελευταία τρία ματς (!) και έντεκα στα τελευταία πέντε, όσα δηλαδή έχει δεχθεί σε όλο το πρωτάθλημα η Μπαρτσελόνα η οποία, με νίκη στο ντέρμπι της Βαρκελώνης επί της Εσπανιόλ την μεθεπόμενη Κυριακή (14/05, 22:00), θα κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Εάν, βεβαίως, δεν το έχει πάρει ήδη από το προηγούμενο βράδυ, όταν η προκλητικά αδιάφορη Ρεάλ θα υποδεχθεί την Χετάφε (13/05, 22:00) και εάν δεν νικήσει, η Μπλαουγκράνα στέψη θα είναι μαθηματική… άνευ αγώνα.

Με αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τη νίκη επί της Οσασούνα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, παρατάσσοντας όμως μια φουλ ανταγωνιστική ομάδα, σε αναζήτηση ενός ακόμα θετικού αποτελέσματος με άρωμα... σεντονιού.

Ο Καρίμ Μπενζεμά τέθηκε νοκ άουτ τελευταία στιγμή και δεν ταξίδεψε στο Σαν Σεμπαστιάν, με τον Κάρλο Αντσελότι να… θυμάται τον Μαριάνο Ντίαθ, να αφήνει και πάλι στον πάγκο για λόγους προφύλαξης τον έχοντα ενοχλήσεις Φεδερίκο Βαλβέρδε και έχοντας εκτός ακόμα τους τιμωρημένους Εντουάρντο Καμαβινγκά - Βινίσιους Ζούνιορ και τους τραυματίες Νταβίντ Αλάμπα – Φερλάν Μεντί - Λούκα Μόντριτς.

Στα προεόρτια του αγώνα στην «Ρεάλε Αρένα», την παράσταση έκλεψαν οι τρεις διαφορετικές… εκδοχές του Σπάιντερμαν, οι οποίοι εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο για να προμοτάρουν το επικείμενο «Spider-Man: Ακροβατώντας Στο Αραχνο-Σύμπαν» (και) στους (ελληνικούς) κινηματογράφους.

Και, σαν να ζήλεψαν τον Άνθρωπο – Αράχνη, Άλεξ Ρεμίρο και Τιμπό Κουρτουά επιδόθηκαν σε μια σειρά από εντυπωσιακές αποκρούσεις, για να κρατήσουν το 0-0 σε ένα χορταστικό πρώτο 45λεπτο, όπως συνέβη δηλαδή σε όλο το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη.

Ο Ρεμίρο είπε «όχι» σε ευκαιρίες των Ορελιέν Τσουαμενί και Έντερ Μιλιτάο, με τον Βραζιλιάνο αμυντικό να χάνει άλλη μια σπουδαία ευκαιρία με κεφαλιά και να δείχνει (προσωρινά, όπως αποδείχθηκε...) πως έχει αφήσει πίσω την αποκαρδιωτική του εμφάνιση πριν από μια εβδομάδα κόντρα στην Τζιρόνα.

Ο Κουρτουά, από την πλευρά του, αρνήθηκε το γκολ στον Νταβίντ Σίλβα με μια τρομερή απόκρουση με το πόδι, με τον Βέλγο τερματοφύλακα να έχει σύμμαχο το οριζόντιο δοκάρι, το οποίο λίγο νωρίτερα είχε… αποκρούσει στη κοντινή προβολή του Μαρτίν Θουμπιμέντι.

Εξαιρετικό το πρώτο ημίχρονο, το οποίο έκλεισε με πολλή γκρίνια από τους γηπεδούχους, οι οποίοι φώναζαν (δικαιολογημένα;) για πέναλτι του Έντερ Μιλιτάο στον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, φάση στην οποία ο διαιτητής και το VAR δεν είδαν κάτι μεμπτό.

Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν τελείως διαφορετικό από το πρώτο, αφού σημειώθηκε γκολ με το «καλησπέρα». Γλιστράει ο Μιλιτάο προ του Αλεξάντερ Σόρλοτ, κάκιστο γύρισμα στον Κουρτουά και σερβίρισμα της μπάλας στον Τακεφούσα Κούμπο, πρώην παίκτη της Ρεάλ, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα για να «εκτελέσει» την άλλοτε ομάδα του, πανηγυρίζοντας σε (σχετικά) χαμηλούς τόνους (47’).

