Η περίπτωση του Κάιλ Λάριν, απασχόλησε τον ΠΑΟΚ, όμως εν τέλει ο διεθνής Καναδός επιθετικός κατέληξε στη Βαγιαδολίδ με τη μορφή δανεισμού από τη Μπριζ.

Στην Ισπανία και τη Βαγιαδολίδ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάιλ Λάριν. O διεθνής Καναδός σέντερ φορ ήταν μια επιλογή που ξεχώρισαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ απασχόλησε ,όμως η περίπτωση του ήταν εξ αρχής δύσκολη και εν τέλει δεν προχώρησε.

Ο 27χρονος επιθετικός θα αγωνιστεί στην ομάδα της La Liga με τη μορφή δανεισμού από την Κλαμπ Μπριζ μέχρι το τέλος της σεζόν και η συμφωνία των δυο πλευρών συμπεριλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

✍️ We are delighted to announce the signing of striker Cyle Larin. #CyleLarinBlanquivioleta pic.twitter.com/OsaDQZinua