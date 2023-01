Τσάβι για Ντάνι Άλβες: «Είμαι σοκαρισμένος, νιώθω πολύ άσχημα για εκείνον»

Ο Τσάβι στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Χετάφε (22/1, 19:30) ρωτήθηκε για τη φυλάκιση του Ντάνι Άλβες για σεξουαλική επίθεση και δήλωσε σοκαρισμένος.

Στην φυλάκιση του Ντάνι Άλβες αναφέρθηκε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Χετάφε (22/1, 19:30). Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως είναι σοκαρισμένος για αυτή την εξέλιξη και πως νιώθει άσχημα για τον Βραζιλιάνο.

Ο Τσάβι ήταν συμπαίκτης με τον Ντάνι Άλβες στους Καταλανούς από το 2008 έως το 2015 και προπονητής του κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

«Είμαι έκπληκτος, σοκαρισμένος. Απόλυτα σοκαρισμένος. Είναι θέμα της δικαιοσύνης και αυτή είναι που θα αποφασίσει. Δεν μπορούμε να μπούμε σε συζήτηση για το τι συνέβη. Όσο για τον Ντάνι, νιώθω πολύ άσχημα για αυτόν. Είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να πω περισσότερα», ανέφερε ο τεχνικός των Μπλαουγκράνα.

Xavi, sobre Dani Alves:



🗨️ "Estoy sorprendido, impactado. En estado de shock. Es un tema de la justicia y dictará lo que sea. Ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Impactado. No puedo decir más". pic.twitter.com/cbNPOeTdb7