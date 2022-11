Για το δεξί άκρο της άμυνας θα ρίξει το βάρος η Μπαρτσελόνα ενόψει της χειμερινής περιόδου και ο Αρνάου Μαρτίνες αρέσει αρκετά στον Τσάβι.

Η ώρα για το Μουντιάλ πλησιάζει και μετά το φινάλε του, θα απομένουν λίγες εβδομάδες από την για την έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η Μπαρτσελόνα θα ρίξει το βαρός της στη θέση του δεξιού ακραίου μπακ και ο Τσάβι έχει ξεχωρίσει έναν συγκεκριμένο παίκτη.

🚨🎖| Xavi really likes Arnau Martinez for the right-back position. He would cost €20M. [@SiqueRodriguez] #fcblive pic.twitter.com/103XvJp6Py